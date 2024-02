Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув з візитом до Києва

Гендиректор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі прибув з візитом до Києва - він вже зустрівся з очільниками Міністерства енергетики, Держатомрегулювання та Енергоатому.

Про це Гроссі повідомив у соцмережі X.

"Напередодні візиту на ЗАЕС, радий зустрітися з міністром енергетики Галущенком, регулятором (головою Державної інспекції ядерного регулювання України - ред.) Коріковим та представником "Енергоатому" Котіним та обмінятися думками щодо АЕС України", - написав Гроссі.

Ahead of my visit to ZNPP, glad to meet Energy Minister Galushchenko, regulator Korikov, and Energoatom's Kotin and exchange on 🇺🇦 Ukraine's NPPs. @IAEAorg, actively present at each site, remains steadfast in supporting the safety and security of these facilities. pic.twitter.com/APfUvgBSiC

