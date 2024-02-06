Всі розділи
Укр / Рус

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув з візитом до Києва

Вівторок, 6 лютого 2024, 13:12 - Олексій Павлиш
 
фото: Рафаель Маріано Гроссі у соцмережі X

Гендиректор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі прибув з візитом до Києва - він вже зустрівся з очільниками Міністерства енергетики, Держатомрегулювання та Енергоатому.

Про це Гроссі повідомив у соцмережі X.

"Напередодні візиту на ЗАЕС, радий зустрітися з міністром енергетики Галущенком, регулятором (головою Державної інспекції ядерного регулювання України - ред.) Коріковим та представником "Енергоатому" Котіним та обмінятися думками щодо АЕС України", - написав Гроссі.

Він додав, що МАГАТЕ, яке присутнє на кожному майданчику, "залишається непохитним у підтримці безпеки та захищеності цих об'єктів".

Нагадаємо:

Реклама:

Повідомлялось, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі невдовзі відвідає Запорізьку атомну електростанцію для чергової ротації експертів агентства, а також Київ та Москву для обговорення безпекового питання.

Економічна правда

МАГАТЕ Міненергетики ЗАЕС АЕС атомна енергетика
Реклама:
Матеріали за темою
МАГАТЕ провело інспекцію на Південноукраїнській АЕС 29 січня 2024, 19:52
Гроссі вчергове відвідає ЗАЕС та збирається обговорити питання її безпеки у Києві та Москві 26 січня 2024, 09:38
МАГАТЕ отримало доступ до енергоблоку № 6 окупованої Запорізької АЕС 17 січня 2024, 14:46
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті