МАГАТЕ отримало доступ до енергоблоку № 6 окупованої Запорізької АЕС
Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) після низки відмов з боку окупантів нарешті отримали доступ до енергоблоку № 6 тимчасово окупованої Росією Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).
Про це повідомляється на сайті Агентства.
"Експерти МАГАТЕ були забезпечені доступом до реакторної зали енергоблока 6 на Запорізькій атомній електростанції після того, як раніше їм було відмовлено у доступі. Перебуваючи в реакторній залі, команда оглянула головні компоненти реактора, підтверджуючи перебування реактора в режимі холодного зупину", – йдеться у повідомленні.
Експерти також відвідали машинний зал енергоблоку, приміщення системи безпеки та аварійні дизельні генератори.
Нагадуємо:
12 січня експерти МАГАТЕ повідомляли, що досі не отримали доступу до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6.
Експерти МАГАТЕ все ще очікують на запланований ще на 19 грудня доступ до дахів реакторів, який не відбувся через заявлені нібито міркування безпеки.
Також команда МАГАТЕ досі не отримала від окупантів графік технічного обслуговування АЕС на 2024 рік.