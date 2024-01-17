МАГАТЕ отримало доступ до енергоблоку № 6 окупованої Запорізької АЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) після низки відмов з боку окупантів нарешті отримали доступ до енергоблоку № 6 тимчасово окупованої Росією Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомляється на сайті Агентства.

"Експерти МАГАТЕ були забезпечені доступом до реакторної зали енергоблока 6 на Запорізькій атомній електростанції після того, як раніше їм було відмовлено у доступі. Перебуваючи в реакторній залі, команда оглянула головні компоненти реактора, підтверджуючи перебування реактора в режимі холодного зупину", – йдеться у повідомленні.

Експерти також відвідали машинний зал енергоблоку, приміщення системи безпеки та аварійні дизельні генератори.

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Нагадуємо:

12 січня експерти МАГАТЕ повідомляли, що досі не отримали доступу до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6.

Експерти МАГАТЕ все ще очікують на запланований ще на 19 грудня доступ до дахів реакторів, який не відбувся через заявлені нібито міркування безпеки.

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Також команда МАГАТЕ досі не отримала від окупантів графік технічного обслуговування АЕС на 2024 рік.