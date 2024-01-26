Гроссі вчергове відвідає ЗАЕС та збирається обговорити питання її безпеки у Києві та Москві

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі невдовзі відвідає Запорізьку атомну електростанцію для чергової ротації експертів агентства, а також Київ та Москву для обговорення безпекового питання.

Про це Гроссі заявив після засідання Ради Безпеки ООН, передає Укрінформ.

"Ми збираємося провести чергову, 16-ту ротація персоналу, тож я їду з кількома експертами... – сказав Гроссі. – Я поговорю з російським "керівництвом" станції, подивлюся, як розв’язується проблема з водою (для охолодження станції, – ред.) після руйнування минулого літа Каховської греблі", - зазначив очільник МАГАТЕ,

Він нагадав, що підрив Каховської ГЕС вплинув на здатність станції відбирати воду з Дніпра, і нині "вони пробивають свердловини по периметру станції для отримання води".

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Також Гроссі має намір уточнити довгострокові плани станції, які передбачають "спробу перезапустити один або кілька реакторів", адже це питання має глибокі наслідки для ядерної безпеки.

Також очільник агентства нагадав, що на ЗАЕС регулярно виникає проблема втрати зовнішнього електроживлення, необхідного для охолодження реакторів.

На прохання журналістів оцінити безпеку станції за десятибальною шкалою Гроссі зауважив, що "бувають дні, коли майже 10, і бувають дні, коли, здається, нічого не відбувається".

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Нагадуємо:

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) після низки відмов з боку окупантів нарешті отримали доступ до енергоблоку № 6 тимчасово окупованої Росією Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).