Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл с визитом в Киев

Гендиректор Международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Мариано Гросси прибыл с визитом в Киев - он уже встретился с руководителями Министерства энергетики, Госатомрегулирования и Энергоатома.

Об этом Гросси сообщил в соцсети X.

"Накануне визита на ЗАЭС, рад встретиться с министром энергетики Галущенко, регулятором (председателем Государственной инспекции ядерного регулирования Украины - ред.) Кориковым и представителем "Энергоатома" Котиным и обменяться мнениями относительно АЭС Украины", - написал Гросси.

Ahead of my visit to ZNPP, glad to meet Energy Minister Galushchenko, regulator Korikov, and Energoatom's Kotin and exchange on 🇺🇦 Ukraine's NPPs. @IAEAorg, actively present at each site, remains steadfast in supporting the safety and security of these facilities. pic.twitter.com/APfUvgBSiC

