МАГАТЕ провело інспекцію на Південноукраїнській АЕС

фото: енергоатом

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело інспекцію на Південноукраїнській атомній електростанції (АЕС).

Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання.

"З 19 по 28 січня 2024 року на ВП "Південноукраїнська АЕС" було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", - йдеться в повідомленні.

Перевірку провів інспектор МАГАТЕ за участі за участі інспектора Держатомрегулювання.

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Метою інспекції була перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу. Інспекція пройшла без зауважень.

Нагадаємо:

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі невдовзі відвідає Запорізьку атомну електростанцію для чергової ротації експертів агентства, а також Київ та Москву для обговорення безпекового питання.

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Економічна правда