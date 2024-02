Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из РФ – СМИ

getty images

Три крупнейших банка Китая - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China - перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники.

По словам опрошенных газетой экспертов, решение связано с рисками вторичных санкций.

"Ситуация с расчетами с КНР, Турцией и ОАЭ усложняется, однако варианты для отправки платежей еще остаются", - пишет издание.

Реклама:

Банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China занимают первое, второе и четвертое места по объему активов в Китае соответственно.

По словам гендиректора компании "Первая Группа" Алексея Порошина, кредитные организации начали сообщать о приостановке приема платежей с начала января. В то же время операции с российскими банками, которые не попали под санкции, пока продолжаются.

В ICBC и CCB отклоняются все платежи, поступающие от подсанкционных банков, даже если для их проведения используется не SWIFT, а российская СПФС или китайская CIPS, заявил источник издания в российском банке. В китайских кредитных организациях объясняют ситуацию внутренней политикой компаний.

Реклама:

Напомним:

Турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь вторичных санкций.

Турецкие банки ужесточили политику в отношении российских клиентов - некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, которые собираются открыть карту. В Кремле подтвердили, что проблема действительно существует.

Госбанки Китая ужесточают ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США пригрозили вторичными санкциями против иностранных финансовых фирм, которые помогают РФ в военных действиях в Украине.

Экономическая правда