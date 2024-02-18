Перший авіалайнер китайського виробництва здійснив першу міжнародну подорож

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Вузькофюзеляжний літак C919 виробництва Китайської корпорації комерційних літаків (COMAC), здійснив свій перший політ за межі китайської території, побувавши в авіасалоні в Сінгапурі.

Про це повідомляє Reuters.

Китай інвестував значні кошти у свою спробу вирватися з-під влади двох домінуючих західних авіабудівників Airbus і Boeing.

Цього року Китай заявив про наміри просувати C919 і COMAC на внутрішньому і міжнародному ринках.

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Літак сертифікований лише в Китаї, і перший з чотирьох літаків C919 почав літати з China Eastern Airlines минулого року.

Авіаційна влада Китаю заявила, що в цьому році планує отримати сертифікат Європейського агентства з авіаційної безпеки (EASA) для C919.

C919 був одним з двох комерційних літакобудівників, які демонстрували свої літаки біля узбережжя Сінгапуру разом з Airbus на недільному попередньому показі найбільшого в Азії авіасалону. Цього року Boeing не буде представляти комерційний літак.

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COMAC має два пасажирських продукти: регіональний літак ARJ21 і більший двомоторний вузькофюзеляжний лайнер C919 на 158-192 місця, який конкурує з усталеними моделями Airbus A320neo і Boeing 737 MAX 8.

Нагадаємо:

Авіаконцерн Boeing у січні поставив 27 літаків на тлі аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку місяця - це на 29% менше, ніж у першому місяці 2023 року.