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Американська Joby Aviation запускає сервіс аеротаксі в Дубаї

Понеділок, 12 лютого 2024, 18:30 - Олексій Павлиш
 
Joby Aviation

Американський розробник повністю електричних літаків для комерційних пасажирських перевезень - Joby Aviation - оголосив, що уклав угоду з урядом Дубаю про запуск аеротаксі в еміраті на шість років.

Про це йдеться у заяві компанії.

Joby Aviation підписала остаточну угоду з Управлінням доріг і транспорту Дубая про запуск послуг повітряного таксі в еміраті на початку 2026 року.

"Угода надає Joby ексклюзивне право на експлуатацію повітряних таксі в Дубаї протягом шести років і позиціонує Дубай як світового лідера у забезпеченні швидких, чистих і безшумних повітряних перевезень, що стали можливими завдяки технології Joby", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, Joby підписала угоду з компанією Skyports, яка спроектує, побудує та експлуатуватиме чотири стартові вузлові станції по всьому Дубаю.

Літак Joby призначений для перевезення пілота і чотирьох пасажирів зі швидкістю до 200 миль на годину - очікується, що поїздка з Міжнародного аеропорту Дубаї до Палм-Джумейра займе всього 10 хвилин у порівнянні з 45 хвилинами на автомобілі, кажуть в компанії.

У листопаді 2023 року літак Joby став першим електричним повітряним таксі, яке здійснило політ у Нью-Йорку.

Економічна правда

авіа технології світ ОАЕ
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