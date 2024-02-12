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Американская Joby Aviation запускает сервис аэротакси в Дубае

Понедельник, 12 февраля 2024, 18:30 - Алексей Павлыш
 
Joby Aviation

Американский разработчик полностью электрических самолетов для коммерческих пассажирских перевозок - Joby Aviation - объявил, что заключил соглашение с правительством Дубая о запуске аэротакси в эмирате на шесть лет.

Об этом говорится в заявлении компании.

Joby Aviation подписала окончательное соглашение с Управлением дорог и транспорта Дубая о запуске услуг воздушного такси в эмирате в начале 2026 года.

"Соглашение предоставляет Joby эксклюзивное право на эксплуатацию воздушных такси в Дубае в течение шести лет и позиционирует Дубай как мирового лидера в обеспечении быстрых, чистых и бесшумных воздушных перевозок, ставших возможными благодаря технологии Joby", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Joby подписала соглашение с компанией Skyports, которая спроектирует, построит и будет эксплуатировать четыре стартовые узловые станции по всему Дубаю.

Самолет Joby предназначен для перевозки пилота и четырех пассажиров со скоростью до 200 миль в час - ожидается, что поездка из Международного аэропорта Дубаи до Палм-Джумейра займет всего 10 минут по сравнению с 45 минутами на автомобиле, говорят в компании.

В ноябре 2023 года самолет Joby стал первым электрическим воздушным такси, которое совершило полет в Нью-Йорке.

Экономическая правда

авиа технології мир ОАЭ
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