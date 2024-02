Американская Joby Aviation запускает сервис аэротакси в Дубае

Американский разработчик полностью электрических самолетов для коммерческих пассажирских перевозок - Joby Aviation - объявил, что заключил соглашение с правительством Дубая о запуске аэротакси в эмирате на шесть лет.

Об этом говорится в заявлении компании.

Joby Aviation подписала окончательное соглашение с Управлением дорог и транспорта Дубая о запуске услуг воздушного такси в эмирате в начале 2026 года.

"Соглашение предоставляет Joby эксклюзивное право на эксплуатацию воздушных такси в Дубае в течение шести лет и позиционирует Дубай как мирового лидера в обеспечении быстрых, чистых и бесшумных воздушных перевозок, ставших возможными благодаря технологии Joby", - говорится в сообщении.

Реклама:

Кроме того, Joby подписала соглашение с компанией Skyports, которая спроектирует, построит и будет эксплуатировать четыре стартовые узловые станции по всему Дубаю.

Самолет Joby предназначен для перевозки пилота и четырех пассажиров со скоростью до 200 миль в час - ожидается, что поездка из Международного аэропорта Дубаи до Палм-Джумейра займет всего 10 минут по сравнению с 45 минутами на автомобиле, говорят в компании.

We’re looking forward to delivering an incredible experience for residents and visitors to Dubai as early as 2025, linking top destinations across the city at the press of a button. Check out a vision of what our Dubai service will look and feel like. pic.twitter.com/iCmRZaCEK2

Реклама: