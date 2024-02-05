Boeing виявив нову проблему з літаками 737 MAX

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Авіаконцерн Boeing виявив у 50 фюзеляжах для літаків 737 MAX, поставлених на складання Spirit AeroSystems - головним підрядником і колишньою частиною самого концерну - неправильно виконані отвори.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що ця знахідка потребуватиме часу на виправлення і здатна затримати відправку лайнерів замовникам.

Boeing заявила, що завершує роботу над інструкціями щодо доопрацювання і очікує дізнатися, скільки часу це займе, в найближчі дні.

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За словами комерційного директора Boeing Стена Діла, співробітник концерну вказав на два отвори, які, ймовірно, були просвердлені не зовсім відповідно до вимог Boeing.

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Нагадаємо:

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6 січня Авіакомпанія Alaska Airlines призупинила польоти десятків літаків Boeing 737 MAX 9 для перевірки безпеки після того, як вибух панелі кабіни змусив абсолютно новий літак із пасажирами здійснити аварійну посадку.

22 січня Федеральне авіаційне управління США (FAA) рекомендувало авіакомпаніям, які експлуатують літаки Boeing 737-900ER, перевірити дверні заглушки, щоб переконатися, що вони належним чином закріплені.

За кілька днів авіакомпанія Alaska Airlines завершила перевірку першої групи своїх літаків Boeing 737 MAX 9, що дозволило повернути літак в експлуатацію.

Економічна правда