Криза Boeing 737 MAX збільшує попит на старі літаки

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Ринок вживаних літаків процвітає через хронічний дефіцит, який зберігся після пандемії, і зростають побоювання, що остання криза Boeing може посилити тиск у найближчі місяці.

Про це пише Reuters.

За словами лізингової фірми Avolon, галузі вже не вистачає приблизно 3000 літаків, ніж планувалося до COVID-19, через збої внаслідок пандемії та інші вузькі місця в Boeing і Airbus.

Тепер обмеження виробництва Boeing після аварії в повітрі можуть збільшити тиск, що змушує авіакомпанії довше літати на старих літаках – від нестачі двигунів до ланцюгів постачання та різкого скорочення подорожей у багатьох частинах світу.

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"Це лише посилює дефіцит пропозиції та відсуває дату, коли ми можемо повернутися до збалансованого ринку," – сказав аналітик Джордж Дімітроф з авіаційної аналітичної компанії Cirium, який бачить напругу принаймні до 2027 року.

Перевізники платять вищі ціни, щоб мати достатньо великий флот, щоб не відставати від попиту, який, як очікує група авіакомпаній IATA, досягне рекордних 4,7 мільярда пасажирів у 2024 році.

Деякі авіакомпанії купують літаки, які вони орендували, а не ведуть переговори про продовження оренди, сказав генеральний директор AerCap Енгус Келлі у кулуарах конференції Airline Economics.

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Це ознака того, що "авіакомпанії знають, що наші проблеми не будуть вирішені найближчим часом", додав він.

Більше половини світового пасажирського парку належить орендодавцям. Ціни на оренду цих літаків зростали задовго до вибуху панелі 5 січня, що призвело до обмеження виробництва Boeing.

Типові ставки оренди 10-річного Boeing 737-800, який передував MAX, становили близько 220 тис дол на місяць у січні 2024 року, порівняно зі 183 тис дол у січні 2023 року та 156 тис дол у 2022 році.

Поточні рахунки за лізинг 737-800 все ще на 5% нижче за рівень січня 2020 року, але це може змінитися до кінця березня.

Boeing сподівався збільшити виробництво свого сімейства літаків MAX після багаторічної кризи, спричиненої катастрофами в 2018 і 2019 роках. Але вибух панелі на рейсі Alaska Airlines додав регулятивний нагляд, який, як очікується, уповільнити зростання виробництва.

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Нагадаємо:

6 січня Авіакомпанія Alaska Airlines призупинила польоти десятків літаків Boeing 737 MAX 9 для перевірки безпеки після того, як вибух панелі кабіни змусив абсолютно новий літак із пасажирами здійснити аварійну посадку.

22 січня Федеральне авіаційне управління США (FAA) рекомендувало авіакомпаніям, які експлуатують літаки Boeing 737-900ER, перевірити дверні заглушки, щоб переконатися, що вони належним чином закріплені.

За кілька днів авіакомпанія Alaska Airlines завершила перевірку першої групи своїх літаків Boeing 737 MAX 9, що дозволило повернути літак в експлуатацію.