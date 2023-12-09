Шольц впевнений, що бюджетну кризу можна подолати

Канцлер Німеччини Олаф Шольц упевнений, що жорсткі переговори з партнерами по коаліції щодо бюджету країни після історичного рішення суду врешті-решт призведуть до угоди.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Виступаючи на партійній конференції Соціал-демократичної партії (СДПН), Шольц заявив, що не буде жодних скорочень соціальної держави – сфери, де міністр фінансів Крістіан Лінднер з фіскально-консервативної Вільної демократичної партії (ВДП) закликав до реформи.

"Це дуже складне завдання, – сказав Шольц партійним делегатам, говорячи про поточні переговори щодо бюджету.

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"Але я хотів би скористатися цією можливістю, щоб висловити впевненість у тому, що ми досягнемо успіху. І що ми досягнемо успіху у спосіб, який є важливим для майбутнього цієї країни", – додав він.

Правлячий альянс Шольца, до якого також входять "зелені", оговтується від рішення Конституційного суду минулого місяця, яке пробило діру в його фінансах у 60 мільярдів євро і змусило його призупинити дію конституційно закріпленого "боргового гальма" для бюджету на 2023 рік.

Поточні переговори зосереджені на тому, чи можливе призупинення боргового гальма і на наступний рік, щоб закрити 17-мільярдну бюджетну діру.

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Днем раніше СДПН погодилася з необхідністю реформи в середньостроковій перспективі встановлених країною лімітів запозичень, щоб дати державі більше простору для маневру.

Шольц, чий громадський рейтинг впав до рекордно низького рівня згідно з нещодавнім опитуванням телеканалу ARD, заявив, що бюджетні переговори не є "нездоланним завданням", але вимагають спільного розуміння в рамках трипартійної коаліції.

"Але мені абсолютно ясно, що в такій ситуації не буде демонтажу соціальної держави в Німеччині", – сказав він.

Шольц також заявив, що Німеччина має бути готова до збільшення підтримки України на тлі послаблення підтримки іншими.

Європейська правда.