У НБУ пояснили, чому економіка України відновлюється швидше, ніж в прогнозах

Темпи відновлення економіки України у 2023 році перевищили початкові прогнози, а локомотивом позитивних змін стала здатність українського бізнесу адаптуватись до роботи у надскладних умовах повномасштабної війни.

Причини, чому економіка України відновлюється швидше за прогнози, пояснили в Національному банку.

"Навіть у складних військових умовах підприємства швидко та ефективно налагоджують виробництво та логістику", – констатували в НБУ.

Також, позитивний вплив на економіку України мала ще низка факторів.

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Робота агросектору

"Погодні умови призвели до високої врожайності, а за деякими культурами вона навіть була рекордною. І хоча зупинка роботи "зернового коридору" обмежуватиме експорт, розширення альтернативних шляхів, зокрема через дунайські порти , підтримуватиме його", -– зазначають в НБУ.

Стабільний курс при помірній інфляції

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В Україні зберігається макрофінансова стабільність. Інфляція з жовтня 2022 року до жовтня 2023-го склала 5,3%, тобто увійшла до цільового діапазону Нацбанку. А стійкі валютний ринок та банківська система створюють необхідний ґрунт для подальшого економічного відновлення.

Бюджетний "розгін"

Витрати з державного кошторису на армію, соціальну підтримку та проєкти відновлення пошкодженої інфраструктури сприяють пожвавленню економіки - такого висновку дійшли в Нацбанку.

Тепер, за прогнозами НБУ, за підсумками 2024 року очікується зростання реального ВВП ще на 3,6%.

У 2025 році, за умови зниження ризиків безпеки, очікуване зростання ВВП може прискоритися до 6%.

Нагадуємо:

Згідно з прогнозами НБУ, очікується, що зростання ВВП до кінця 2023 року становитиме 5%, а не 1%, як вважалося на початку 2023-го.