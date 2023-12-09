Ріст витрат на оборону та революція ШІ: економічні тренди The Economist на 2024

Новий 2024 рік передбачає збільшення витрат на оборону по всьому світу, глобальне впровадження штучного інтелекту та новий максимум для відновлюваних джерел енергії.

Про це йдеться в статті The Economist.

Видання презентувало 10 глобальних трендів в економіці на 2024 рік. Серед головних трендів найгучнішим, безумовно, є штучний інтелект (ШІ), і хоча його нові можливості дійсно мають революційний характер, поки що нейромережі не приносять прибутків, натомість викликають багато запитань.

Центральні банки на фоні повільного росту цін починають знижувати відсоткову ставку. При цьому, попри глобальний рівень інфляції у 5%, споживачі схильні зберігати гроші.

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Крім того, високий попит на інфраструктуру збільшує інвестиції в Азійські ринки на 4%.

Зусилля зі сповільнення змін клімату підіймають споживання відновлюваних джерел енергії на 11% до нового максимуму, при цьому невідновлюване паливо все ще забезпечує 4/5 усієї галузі. Зростає також ринок електромобілів, зокрема, завдяки державній підтримці. Сьогодні 1 з 4 вироблених автомобілів їздитиме на електриці.

Значні кошти серед старшого населення виділяються на охорону здоровʼя, витрачаючи на неї 10% світового ВВП.

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Міжнародний туризм завдяки високим цінам та попри геополітичну ситуацію у світі зазнав рекордних прибутків у 1,5 трлн дол.

Через практику роботи із дому 20% американських офісів пустують. Меншою мірою це стосується ЄС, де цей показник перебуває на позначці близько 8%. Зріст також фіксує рекламна галузь, в очікуванні президентських виборів у США, та літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Російське вторгнення в Україну, американські витрати на оборону у понад 886 млрд дол та геополітична ситуація в світі спонукає збільшення витрат на оборону. Країни НАТО довгоочікувно підходять до позначки витрат на оборону у 2% від ВВП. Також витрати на оборону збільшують країн-сусіди Китаю: Японія, Тайвань, Філіппіни.

У 2024 році вести у танці буде геополітика, напружені відносини між США та Китаєм, нові виклики у війні Росії проти України диктуватимуть умови наступного року.

Глобальне ВВП зросте лише на 2,2%, країни що розвиваються покажуть кращий результат, ніж багаті, при цьому Китай втратить корпоративні інвестиції на користь конкурентів. Бізнес зустрінеться з новими екологічними правилами та, можливо, з мінімальним глобальним податком.

Економічна Правда.