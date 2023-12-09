Шольц уверен, что бюджетный кризис можно преодолеть

Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что жесткие переговоры с партнерами по коалиции по бюджету страны после исторического решения суда в конце концов приведут к соглашению.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Выступая на партийной конференции Социал-демократической партии (СДПГ), Шольц заявил, что не будет никаких сокращений социального государства – сферы, где министр финансов Кристиан Линднер из фискально-консервативной Свободной демократической партии (СДП) призвал к реформе.

"Это очень сложная задача, – сказал Шольц партийным делегатам, говоря о текущих переговорах по бюджету.

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"Но я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить уверенность в том, что мы добьемся успеха. И что мы добьемся успеха способом, который является важным для будущего этой страны", – добавил он.

Правящий альянс Шольца, в который также входят "зеленые", оправляется от решения Конституционного суда в прошлом месяце, которое пробило дыру в его финансах в 60 миллиардов евро и заставило его приостановить действие конституционно закрепленного "долгового тормоза" для бюджета на 2023 год.

Текущие переговоры сосредоточены на том, возможно ли приостановление долгового тормоза и на следующий год, чтобы закрыть 17-миллиардную бюджетную дыру.

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Днем ранее СДПГ согласилась с необходимостью реформы в среднесрочной перспективе установленных страной лимитов заимствований, чтобы дать государству больше пространства для маневра.

Шольц, чей общественный рейтинг упал до рекордно низкого уровня согласно недавнему опросу телеканала ARD, заявил, что бюджетные переговоры не являются "непреодолимой задачей", но требуют общего понимания в рамках трехпартийной коалиции.

"Но мне совершенно ясно, что в такой ситуации не будет демонтажа социального государства в Германии", – сказал он.

Шольц также заявил, что Германия должна быть готова к увеличению поддержки Украины на фоне ослабления поддержки другими.

Европейская правда.