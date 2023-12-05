УЗ призначила кілька додаткових поїздів на свята

фото: уз

"Укрзалізниця" у відповідь на шалений попит на поїзди у напрямку Львова та гір та на інші напрямки додає додаткові поїзди.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Так, компанія призначила поїзд №27/28 Київ - Мукачево на 22, 25, 28, 31 грудня та 3, 6, 9 січня з Києва. Поїзд відправлятиметься о 8:18, прибуватиме до Мукачево о 19:30. У зворотному напрямку, з Мукачево, поїзд стартуватиме в ті ж дати о 7:26 і прибуватиме до Києва о 18:10.

Також УЗ призначає поїзд №191/192 Київ - Львів: він відправлятиметься зі Львова 17, 22, 23, 25, 28, 29, 30 грудня, 1, 5, 6, 7, 13, 14 січня об 11:55 та прибуватиме до Києва о 22:09.

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У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься в ті ж дати, крім 1 січня, о 7:37 та прибуватиме до Львова о 17:21.

Також призначили поїзд №167/168 Одеса - Львів, який відправлятиметься зі Львова 23, 30 грудня та 5, 14 січня о 7:23 та прибуватиме до Одеси о 18:14. У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 8:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.

Крім цього, призначили поїзд №115/116 Київ - Одеса: відправлятиметься з Києва 22, 23, 25, 29, 30, 31 грудня, 5, 6, 7, 12, 13, 14 січня о 8:00 та прибуватиме до Одеси о 18:58. Зворотно, з Одеси, поїзд відправлятиметься в ті ж дати об 11:09 та прибуватиме до Києва о 20:42.

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"У випадку відсутності квитків на прямі поїзди між потрібними станціями — дивіться опції поїздок з пересадками в застосунку Укрзалізниці.

Пересадки доступні навіть в межах одного поїзда, а поїздка з пересадкою між двома поїздами може в окремих випадках коштувати дешевше прямого рейсу - в тому числі, за рахунок можливості обрати різний клас місць на різні проміжки шляху", - додали в компанії.

Економічна правда