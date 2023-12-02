УЗ повідомила про затримку поїздів через сильні снігопади 

фото: УЗ

Внаслідок погіршення погодніх умов на заході України низка поїздів "Укрзалізниці" прямують із затримкою на понад пів години.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що через рясні снігопади на заході України та налипання мокрого снігу кілька поїздів прямують із затримкою на понад 30 хв, зокрема:

№17/18 Харків — Ужгород (+1:47);

№265/266 Ужгород — Ковель (+1:40);

№35/36 Одеса — Перемишль (+1:17);

№53/54 Київ — Перемишль (+1:17);

№7/8 Київ — Чернівці (+0:53);

№715/716 Перемишль — Київ (+0:53);

№95/96 Київ — Рахів (+0:47);

№5/6 Запоріжжя — Ясіня (+0:36).

Крім того, в УЗ додають, що попри снігопади скасованих рейсів немає, усі поїзди компанії продовжують рух.

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