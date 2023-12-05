УЗ назначила несколько дополнительных поездов на праздники

фото: уз

"Укрзализныця" в ответ на бешеный спрос на поезда в направлении Львова и гор и на другие направления добавляет дополнительные поезда.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, компания назначила поезд №27/28 Киев - Мукачево на 22, 25, 28, 31 декабря и 3, 6, 9 января из Киева. Поезд будет отправляться в 8:18, прибывать в Мукачево в 19:30. В обратном направлении, из Мукачево, поезд будет стартовать в те же даты в 7:26 и прибывать в Киев в 18:10.

Также УЗ назначает поезд №191/192 Киев - Львов: он будет отправляться из Львова 17, 22, 23, 25, 28, 29, 30 декабря, 1, 5, 6, 7, 13, 14 января в 11:55 и прибывать в Киев в 22:09.

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В обратном направлении поезд будет отправляться в те же даты, кроме 1 января, в 7:37 и прибывать во Львов в 17:21.

Также назначили поезд №167/168 Одесса - Львов, который будет отправляться из Львова 23, 30 декабря и 5, 14 января в 7:23 и прибывать в Одессу в 18:14. В обратном направлении, из Одессы, поезд будет отправляться в те же даты в 8:03 и прибывать во Львов в 18:40.

Кроме этого, назначили поезд №115/116 Киев - Одесса: будет отправляться из Киева 22, 23, 25, 29, 30, 31 декабря, 5, 6, 7, 12, 13, 14 января в 8:00 и прибывать в Одессу в 18:58. Обратно, из Одессы, поезд будет отправляться в те же даты в 11:09 и прибывать в Киев в 20:42.

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"В случае отсутствия билетов на прямые поезда между нужными станциями - смотрите опции поездок с пересадками в приложении Укрзализныци.

Пересадки доступны даже в пределах одного поезда, а поездка с пересадкой между двумя поездами может в отдельных случаях стоить дешевле прямого рейса - в том числе, за счет возможности выбрать разный класс мест на разные промежутки пути", - добавили в компании.

Экономическая правда