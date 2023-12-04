УЗ відкрила продаж квитків на "лижний експрес" до Славсько
Понеділок, 4 грудня 2023, 09:36 -
АТ "Укрзалізниця" запустила продаж квитків на "лижний експрес" - швидкісний поїзд Інтерсіті+ №743 сполученням Київ – Славсько (раніше - Славське).
Про це повідомила пресслужба компанії.
Рейси відправлятимуться з Києва, починаючи з 21 грудня, о 6:11, і прибуватимуть до станції Славсько о 14:00.
У зворотному напрямку, зі станції Славсько, поїзд відправлятиметься о 14:30, до Києва прибуватиме о 22:26.
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"Укрзалізниця" у грудні почне оновлювати приміське сполучення у Дніпрі — запустить перший із маршрутів системи Dnipro City Express.
Економічна правда
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