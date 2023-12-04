Всі розділи
Укр / Рус

УЗ відкрила продаж квитків на "лижний експрес" до Славсько

Понеділок, 4 грудня 2023, 09:36 - Анастасія Жарикова
 
УЗ

АТ "Укрзалізниця" запустила продаж квитків на "лижний експрес" - швидкісний поїзд Інтерсіті+ №743 сполученням Київ – Славсько (раніше - Славське).

Про це повідомила пресслужба компанії.

Рейси відправлятимуться з Києва, починаючи з 21 грудня, о 6:11, і прибуватимуть до станції Славсько о 14:00. 

У зворотному напрямку, зі станції Славсько, поїзд відправлятиметься о 14:30, до Києва прибуватиме о 22:26. 

Реклама:

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" у грудні почне оновлювати приміське сполучення у Дніпрі — запустить перший із маршрутів системи Dnipro City Express.

Економічна правда

Реклама:
Укрзалізниця залізниця туризм транспорт
Реклама:
Матеріали за темою
УЗ повідомила про затримку поїздів через сильні снігопади  2 грудня 2023, 11:35
Нові правила ввезення гумдопомоги та нові рейси від УЗ: що зміниться з грудня  30 листопада 2023, 17:17
В УЗ анонсували запуск Dnipro City Express із модернізованими електричками 28 листопада 2023, 11:59
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті