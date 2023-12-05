Россия и Иран договорились вместе противодействовать западным санкциям

Россия и Иран подписали декларацию, в которой пообещали вместе противодействовать западным санкциям, наложенным на обе страны.

Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с иранским коллегой в Москве, пишет "Европейская правда".

"Мы подписали только что декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсации негативных последствий односторонних принудительных мер", – сказал Лавров.

Российский министр заявил, что это важный шаг для "преодоления незаконных санкций, которые США и их союзники сделали заменой дипломатии".

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Встреча Лаврова с главой иранской дипломатии состоялась на "полях" министерской встречи пяти прикаспийских стран – России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркменистана.

Напоминаем:

Стоит отметить, президент Ирана Ибрагим Раиси посетит Москву в четверг, 7 декабря.

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Путин посещал Иран в июле 2022 года, а Лавров посетил Тегеран в октябре.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Иран и РФ сблизились. И российский, и иранский режимы находятся под большим количеством западных санкций.

Среди прочего, Тегеран предоставил российскому режиму тысячи дронов-камикадзе, которые убивают гражданских украинцев, а также технологию их производства. Еще с прошлого года появлялись неподтвержденные сообщения о том, что Иран может передать России баллистические ракеты.

В конце ноября в Иране заявили о "финализации" соглашения с Россией о поставках истребителей Су-35, а также ударных вертолетов Ми-28 и учебно-боевых самолетов Як-130 российского производства.