Год действия "потолка цен" на российскую нефть: в CREA проанализировали дыры санкции

Введение "потолка цен" на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель могло нанести существенный удар по российской военной экономике, но эффективными эти ограничения были только в начале их введения.

Почему эта санкция не заработала в полной мере, проанализировали в CREA (Центр исследований энергетики и чистого воздуха.

Анализ CREA показал, что санкции существенно повлияли на доходы от экспорта российской нефти в первом полугодии 2023 года. В первом квартале года потери РФ на пике составляли 180 млн евро в день.

В январе 2023 года Россия получала 45-процентные потери в месячном исчислении.

Однако, год спустя стало очевидно, что указанная санкция не уменьшила решимости Кремля к войне, а запрет ЕС на импорт нефти и ограничения цены G7 сократили экспортные поступления России от нефти лишь на 14%. И в целом стоило экономике страны-агрессора всего 34 миллиардов евро потерь доходов от экспорта.

Эффективность санкций упала из-за недостаточного мониторинга и соблюдения политики ограничения цен на нефть, которая позволяет России продавать свою нефть по ценам выше установленного уровня ограничения.

"Неспособность обеспечить соблюдение, укрепление и последовательный мониторинг ограничения цен позволили России минимизировать это влияние во второй половине года. Потери доходов сократились до 50 млн евро в день во втором и третьем кварталах и до 90 млн евро в день в последнем квартале года", - отмечает CREA.

Кроме того, найденная Россией "лазейка в нефтепереработке" законно позволила нефтепродуктам, произведенным из российской сырой нефти, поступать в страны, которые ввели антироссийские санкции. В частности, Россия воспользовалась преимуществами исключений, сделанными для нескольких стран ЕС, и организовала через них импорт нефти, а также продажу своих продуктов нефтепереработки по всему миру.

"Ярким примером этого является нефтеперерабатывающий завод Neftochim Burgas в Болгарии, который принадлежит российской компании Лукойл. Расследование CREA с участием партнеров Global Witness и Center for the Study of Democracy выявило, что после введения в действие запрета ЕС на импорт российской сырой нефти Бургас импортировал российскую сырую нефть, обеспечив более 1,1 миллиарда евро налоговых поступлений в Кремль", - отмечают в CREA.

Расширенное использование Россией "теневых" танкеров для транспортировки нефти также уменьшило влияние ограничения цены и увеличило цену, по которой Россия экспортировала свою нефть.

"Уменьшение эффекта санкций объясняется неспособностью правительств Большой семерки и ЕС обеспечить их соблюдение и усилить ограничения цен. Эта неудача позволила России продавать свою нефть выше максимальной цены, одновременно увеличивая объемы экспорта новым желающим покупателям, которые не вводят санкции. Кроме того, нефтепродукты, переработанные из российской сырой нефти, легально экспортируются в страны, где установлены предельные цены", - резюмировали в CREA.

"G7 и ЕС сохраняют контроль над экспортом российской нефти, но не используют его. В октябре 2023 года 48% грузов российской нефти было перевезено танкерами, принадлежащими или застрахованными в странах G7 и ЕС", - говорится аналитическом докладе CREA.

В этой связи CREА считает неотложным следующие шаги, которые должны предпринять G7 и ЕС:

Учитывая то, что Россия продолжает зависеть от европейских танкеров и страхования, необходимо более строгое правоприменение в этой области. Наказание за нарушение санкций может, например, предусмотреть 90-дневный запрет судам предоставлять морские услуги.

Обязательное страхование должно быть обязательным условием для прохода танкеров через Датские проливы, Гибралтар и другие морские коридоры.

Следует запретить продажу танкеров странами, входящими в коалицию, которая применяет ограничения цен на нефть, за пределами коалиции, то есть, странам, которые ограничения цен не применяют.

Предельные цены на нефть должны быть еще ниже, что позволит усилить влияние санкций. Ограничение цены в 30 долларов за баррель (которая все равно еще значительно превышает себестоимость производства в России - в среднем 15 долларов США за баррель) сократило бы доходы России вполовину, на десятки миллиардов евро.

Страны коалиции с лимитом цен также должны улучшить мониторинг и соблюдение лимита цен на нефть. Ограничение цены на нефть должно быть усилено таким образом, чтобы если банк обрабатывает платеж в рамках транзакции, которая превышает ограничения, это было бы зарегистрировано как нарушение.

Необходимы меры для устранения "лазеек в нефтепереработке". Страны, которые ввели санкции, должны запретить импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

Напоминаем:

5 декабря 2022 года вступило в силу ограничение цены на 60 долларов США за баррель и запрет на импорт российской сырой нефти.

Как прогнозировала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, "это решение еще сильнее ударит по доходам России и уменьшит ее способность вести войну в Украине".

CREA - Центр исследований энергетики и чистого воздуха, является независимой исследовательской организацией. CREA зарегистрирована в Финляндии, а сотрудники работают в Азии и Европе.