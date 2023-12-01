НБУ і Нацбанк Польщі завершили повернення гривні, яку за кордоном обміняли українці

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У кінці листопада Нацбанк отримав усю готівкову гривню, обміняну протягом 2022 року європейськими центральними банками.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У регуляторі нагадали, що у 2022 році уклали угоди з центральними банками Польщі, Швейцарії, Бельгії, Латвії, Німеччини, Італії, Литви, Мальти, Швеції, Нідерландів, що передбачали можливість обміну готівкової гривні на місцеву валюту для переселенців.

"Відповідно до цих угод після завершення обмінних операцій НБУ здійснював викуп отриманої центробанками готівкової гривні, загальна сума якої становила 970 164 300 грн.

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Основним хабом, що до моменту повернення в Україну акумулював готівкову гривню, обмін якої було здійснено у всіх десяти європейських державах, став Національний банк Польщі", - пояснили в НБУ.

Саме Національний банк Польщі зробив значний внесок в архітектуру проєкту з обміну гривні та став першим центральним банком, що запровадив такий формат підтримки українських громадян. Уже за місяць з початку повномасштабного вторгнення НБУ спільно з НБП вдалося запустити обмін готівкової гривні на злоті в Польщі, додали в регуляторі.

"Національний банк України щиро вдячний за допомогу та людяність усім європейським центральним банкам, що знайшли можливість у такий спосіб підтримати українських переселенців.

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Особливу подяку команда НБУ висловлює високопрофесійній команді Національного банку Польщі та його очільнику Адаму Глапінському за багаторічну всебічну взаємодію та підтримку реформ, спрямованих на посилення інституційної спроможності НБУ та інтеграції до європейської спільноти центробанків", - заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Економічна правда