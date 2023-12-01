Українські водії призупинили голодування після домовленості з польськими перевізниками

Українські водії ваговозів, які очікують на перетин пункті пропуску "Краківець-Корчова" через блокаду польських перевізників, вирішили призупинити голодування після переговорів.

Про це пише "Європейська правда".

Після оголошення близько 200 українських водіїв про голодування до них приїхав консул генерального консульства України в Любліні Василь Йордан та запросив двох водіїв поїхати до польських протестувальників.

Станом на 16:00 протестувальники та водії домовилися про те, що через пункт пропуску будуть проїжджати сім авто на годину, а гуманітарні та військові вантажі рухатимуться поза чергою, передає "Суспільне".

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Українські водії після цього вирішили скасувати голодування, але готові оголосити його знову, якщо польська сторона порушить домовленості до неділі, 3 грудня.

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Паралельно представники відповідальних за інфраструктуру відомств України і Польщі зустрілися у Варшаві, обговорюючи заходи для зняття блокади польських перевізників на кордоні, та вже погодили кілька пунктів.

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Нагадаємо, польські далекобійники розпочали протест 6 листопада, вимагаючи від ЄС, серед іншого, відновити дозвільну систему для українських водіїв, які в'їжджають до Євросоюзу.

Держприкордонслужба України повідомила, що станом на ранок п’ятниці загалом на українсько-польському кордоні у чергах на в’їзд в Україну перебуває близько 2100 вантажних транспортних засобів.