Польша усилит контроль грузовиков на границе с Украиной

Польша объявила о намерениях ужесточить контроль грузовиков на польско-украинской границе по требованию представителей транспортной отрасли.

Об этом говорится в заявлении польского Министерства инфраструктуры, сообщает "Европейская правда".

По данным ведомства, об этом было договорено во время последней встречи с представителями транспортной отрасли.

Усиление проверок было одним из требований польских перевозчиков, добавили в министерстве.

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"Сегодня мы показываем, что держим слово: автомобильная транспортная инспекция, Государственная налоговая администрация, пограничная служба и полиция направили в этот регион дополнительные силы", – сказал министр инфраструктуры Польши Алвин Гаядур.

Он также отметил, что правительство также будет принимать меры в европейских институтах, направленных на устранение недобросовестной конкуренции на рынке грузовых перевозок.

Министр добавил, что на саммите Транспортного совета ЕС, запланированном на понедельник, 4 декабря, "должна быть поднята тема последствий, вызванных отменой обязанности украинских водителей иметь разрешения для въезда в ЕС".

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Напомним, в пятницу представители ответственных за инфраструктуру ведомств Украины и Польши встретились в Варшаве, обсуждая меры для снятия блокады польских перевозчиков на границе, и уже согласовали несколько пунктов.

Как известно, польские перевозчики начали свой протест 6 ноября, требуя от ЕС, среди прочего, восстановить разрешительную систему для украинских водителей, въезжающих в Евросоюз.

Европейская правда