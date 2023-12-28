Xiaomi представила свій перший електромобіль

reuters

Китайський виробник смартфонів Xiaomi у четвер представив свій перший електромобіль SU7 та оголосив про плани увійти до п'ятірки найбільших світових автовиробників.

Про це пише Reuters.

"Седан, який отримав назву SU7, є довгоочікуваною моделлю, яку генеральний директор Лей Цзюнь назвав технологією "супер-електродвигуна", здатною забезпечити швидкість прискорення, вищу, ніж у електромобілів Tesla та Porsche", - пише агентство.

SU7, ймовірно, надійде в продаж через кілька місяців.

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"Наполегливо працюючи протягом наступних 15-20 років, ми станемо одним з 5 найбільших світових автовиробників, прагнучи підняти автомобільну промисловість Китаю в цілому", - сказав Лей Цзюнь.

Ці плани включають створення "автомобіля мрії, який можна порівняти з Porsche і Tesla", додав він.

reuters

SU7 буде доступний у двох версіях - з запасом ходу до 668 км на одному заряді та з запасом ходу до 800 км. Для порівняння, Model S від Tesla має запас ходу до 650 км.

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Ціна ще не оголошена. Лей сказав, що вартість буде "дійсно трохи високою, але такою, яку кожен вважатиме виправданою".

Автомобілі під брендом Xiaomi будуть вироблятися підрозділом державного автовиробника BAIC Group на пекінському заводі річною потужністю 200 тис авто.