Чотири великі автовиробники об'єдналися в новий альянс

Чотири автовиробники об’єдналися в новий альянс. Об'єднання, до якого увійшли Polestar, Volvo, Lotus та Jaguar Land Rover, отримало назву Shanchong.

Про це пише Асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром".

Компанії займатимуться спільним пошуком рішень у галузі поповнення запасу енергії електромобілів та розробкою нового стандарту зарядки для преміальних моделей.

Це вже не перший випадок, коли автовиробники, що присутні на китайському ринку, об’єднують зусилля для розвитку електричного транспорту та інфраструктури для нього.

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До прикладу, у листопаді про стратегічне партнерство в галузі зарядних станцій оголосили Mercedes-Benz Group China і BMW-Brilliance Automotive: вони мають намір спільними зусиллями створити в країні мережу зарядних станцій преміум-класу.

Тим часом Китайська асоціація легкових автомобілів оголосила про те, що з 1 до 17 грудня продажі електромобілів у КНР майже досягли позначки в мільйон штук. Це на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

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Китайська компанія Huawei Technologies звернулася до автовиробників Mercedes Benz і Audi із пропозицією купівлі невеликих часток у її фірмі з виробництва програмного забезпечення та компонентів для "розумних" автомобілів.