Китай зазнав збитків на 75 мільйонів доларів в результаті землетрусу

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В результаті найсильнішого з 2014 року землетрусу, північно-західна провінція Китаю втратила близько 532 млн юанів(74,6 млн дол).

Про це повідомляє Bloomberg

Від землетрусу магнітудою 6,2 бала загинуло 148 осіб, 781 особа була поранена.

Як зазначають, майже на 49 млн дол постраждало тваринництво та на більше ніж 14 млн дол - рослинництво. Як очікують, землетрус нанесе ще більше збитків одному з найбідніших регіонів КНР - Ганьсу.

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Нагадаємо:

Щонайменше 116, за іншими даними 118, людей загинули і сотні дістали поранення в результаті землетрусу на північному заході Китаю; рятувальні команди продовжують пошук людей під завалами при мінусовій температурі.







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