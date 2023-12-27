Tesla може поступитися світовою першістю з продажу електромобілів китайському BYD

Bloomberg

Китайський автовиробник BYD готовий обігнати Tesla та стати новим світовим лідером з продажу електромобілів.

Про це пише Bloomberg.

За даними агентства, BYD, найімовірнше, вже за підсумками 4 кварталу 2023 року випередити Tesla зі кількістю виготовлених електромобілів.

"Це буде одночасно символічним поворотним моментом для ринку електромобілів і подальшим підтвердженням зростаючого впливу Китаю на світову автомобільну промисловість", - пише Bloomberg.

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Агентство нагадує, що у 2011 році гендиректор Tesla Ілон Маск, відповідаючи на запитання про BYD, розсміявся і запитав: "Ви бачили їхні машини?". У 2023-му він визнав, що продукція концерну "дуже конкурентоспроможна".

Поки що Tesla випереджає BYD за низкою ключових показників, включно з виручкою, прибутком і ринковою капіталізацією, але і тут розрив може незабаром скоротитися. Аналітики Bernstein очікують, що вже у 2024 році доходи Tesla від продажів становитимуть 114 млрд дол проти 112 млрд дол у BYD, пише Bloomberg.

"Конкурентне середовище в автоіндустрії змінилося. Тепер справа не в розмірі та спадщині автомобільних компаній, а в швидкості, з якою вони можуть впроваджувати інновації", - заявила голова китайських операцій шеньчженьського хедж-фонду Snow Bull Capital Бріджет Маккарті.

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Зазначається, що однією з переваг BYD над іншими гравцями є те, що компанія виробляє власні акумулятори. Ще до того, як вона вийшла на ринок автомобілів, у 2000-х роках BYD стала першим китайським постачальником літійіонних акумуляторів для Motorola і Nokia. У 2008 році компанія представила свій перший гібридний автомобіль - седан BYD F3DM.

Економічна правда