Xiaomi представила свой первый электромобиль

reuters

Китайский производитель смартфонов Xiaomi в четверг представил свой первый электромобиль SU7 и объявил о планах войти в пятерку крупнейших мировых автопроизводителей.

Об этом пишет Reuters.

"Седан, получивший название SU7, является долгожданной моделью, которую генеральный директор Лэй Цзюнь назвал технологией "супер-электродвигателя", способной обеспечить скорость ускорения выше, чем у электромобилей Tesla и Porsche", - пишет агентство.

SU7, вероятно, поступит в продажу через несколько месяцев.

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"Упорно работая в течение следующих 15-20 лет, мы станем одним из 5 крупнейших мировых автопроизводителей, стремясь поднять автомобильную промышленность Китая в целом", - сказал Лэй Цзюнь.

Эти планы включают создание "автомобиля мечты, сравнимого с Porsche и Tesla", добавил он.

SU7 будет доступен в двух версиях - с запасом хода до 668 км на одном заряде и с запасом хода до 800 км. Для сравнения, Model S от Tesla имеет запас хода до 650 км.

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reuters

Цена еще не объявлена. Лэй сказал, что стоимость будет "действительно немного высокой, но такой, которую каждый посчитает оправданной".

Автомобили под брендом Xiaomi будут производиться подразделением государственного автопроизводителя BAIC Group на пекинском заводе годовой мощностью 200 тыс авто.

Xiaomi, пятый крупнейший производитель смартфонов в Китае, пытается диверсифицировать свою основную деятельность на электромобили на фоне стагнации спроса на смартфоны.

Среди других китайских технологических компаний, которые сотрудничают с автопроизводителями для разработки электромобилей, - Huawei и Baidu.

Xiaomi пообещала инвестировать 10 млрд долл в автомобили в течение десятилетия и является одним из немногих новых игроков на китайском рынке электромобилей.

На чрезвычайно переполненном китайском рынке электромобилей наибольшую конкуренцию, вероятно, составит BYD, которая владеет третью часть рынка, в то время как Tesla имеет 9%, согласно данным за третий квартал от Zheshang Securities.

Экономическая правда