Ціна війни: в Мінфіні назвали видатки на безпеку та оборону за 11 місяців року

За 11 місяців 2023 року на оборону з держбюджету виділили 1,56 трлн грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Так, з січня по листопад видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони становили 1559,4 млрд гривень або 59,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. У листопаді, зокрема, видатки на оборону склали 168,2 млрд грн.

Кошти були спрямовані на:

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грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Нагадуємо:

Видатки сектору безпеки і оборони Уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій.

Інформацію про військові облігації можна отримати за посиланням.

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