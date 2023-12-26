Ціна війни: в Мінфіні назвали видатки на безпеку та оборону за 11 місяців року
Вівторок, 26 грудня 2023, 15:24 -
За 11 місяців 2023 року на оборону з держбюджету виділили 1,56 трлн грн.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Так, з січня по листопад видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони становили 1559,4 млрд гривень або 59,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. У листопаді, зокрема, видатки на оборону склали 168,2 млрд грн.
Кошти були спрямовані на:
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- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
- медичне забезпечення;
- інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
Нагадуємо:
Видатки сектору безпеки і оборони Уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій.
Інформацію про військові облігації можна отримати за посиланням.
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