Внаслідок чергового обстрілу прифронтової ТЕС поранено 5 працівників ДТЕК

Після ворожого обстрілу ТЕС у прифронтовому регіоні було поранено пʼятьох енергетиків.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ "ДТЕК" на своїй сторінці у "Telegram".

У "ДТЕК" зазначили, що всіх постраждалих було доправлено в лікарню.

Як зазначається, за останній місяць РФ 10 разів атакувала прифронтову теплоелектростанцію. Остання така атака відбулася 20 грудня.

Реклама:

Внаслідок обстрілу також зазнало пошкоджень обладнання підприємства. На момент 17:00 23 грудня обстріл триває.

Нагадаємо:

20 грудня росіяни вчергове атакували одну з теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні, обійшлося без постраждалих.

Реклама:

7 грудня внаслідок систематичних і тривалих обстрілів вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області - це вже сьома атака на прифронтову теплоелектростанцію за останні 1,5 місяці.