Все разделы
Укр / Рус

Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года

Вторник, 26 декабря 2023, 15:24 - Лия Ильченко

За 11 месяцев 2023 года на оборону из госбюджета выделили 1,56 трлн грн.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Так, с января по ноябрь расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1559,4 млрд гривен или 59,2% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. В ноябре, в частности, расходы на оборону составили 168,2 млрд грн.

Средства были направлены на:

Реклама:
  • денежное обеспечение для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
  • приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
  • медицинское обеспечение;
  • другие виды расходов для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.

Напоминаем:

Расходы сектора безопасности и обороны Правительство финансирует исключительно за счет собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций.

Информацию о военных облигациях можно получить по ссылке

Реклама:
война госбюджет
Реклама:
Материалы по теме
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат 25 декабря 2023, 11:26
В результате очередного обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 работников ДТЭК 23 декабря 2023, 17:30
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА 22 декабря 2023, 20:11
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте