Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года

За 11 месяцев 2023 года на оборону из госбюджета выделили 1,56 трлн грн.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Так, с января по ноябрь расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1559,4 млрд гривен или 59,2% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. В ноябре, в частности, расходы на оборону составили 168,2 млрд грн.

Средства были направлены на:

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денежное обеспечение для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

медицинское обеспечение;

другие виды расходов для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.

Напоминаем:

Расходы сектора безопасности и обороны Правительство финансирует исключительно за счет собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций.

Информацию о военных облигациях можно получить по ссылке.

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