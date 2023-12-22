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Міноборони оновлює процедуру бронювання працівників – ЕВА

П'ятниця, 22 грудня 2023, 20:11 - Ігор Пилипів

Міністерство оборони готує пакетні зміни бронювання працівників від мобілізації й одна з пропозицій – оновлена процедура.

Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА).

За результатами зустрічі з заступником міністра економіки Ігорем Фоменком у ЕВА зазначають, що наразі процедура бронювання ще не узгоджена, та формується, проте, як тільки вона та її окремі елементи, а саме мобілізація, бронювання, відпустки військовослужбовцям будуть погоджені – деталі буде анонсовано. 

Також е-бронювання вже напрацьовано та направлено на погодження. Проте, з урахуванням того, що всі процедури концептуально можуть змінитися,  як тільки буде прийнято нове бачення, всі пропозиції бізнесу і до е-бронювання буде адаптовано. 

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Це буде експериментальний проєкт, терміном, ймовірно, на 2 роки. Про паперові бронювання також будуть залишатись.

"В контексті чинної системи бронювань, було зазначено кілька аспектів. Так, йшлося про те, що забронювати можна до 50% від військовозобов’язаних (на місяць бронюються ті, у кого є неточності в даних (тобто, вони потребують уточнення) і на 6 місяців – у кого все в порядку; якщо людина не стоїть на військовому обліку – вона заброньованою бути не може)", – йдеться в повідомленні. 

Крім того, бронювання підприємству надається на час поки його визначено критично важливим. Наразі такий статус дається на 1 рік. У випадку, коли підприємство продовжує статус критичності, тоді і відбувається перебронювання.

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Додається, що у разі затримок з погодженнями бронювань, доцільно вести комунікацію як з Мінекономіки, так і з Генштабом, але бронювання продовжують погоджуватись.

"Щодо перевірки інформації про військовозобов’язаних в "Дія" пан Ігор пояснив, що є така система "Оберіг", через яку інформація переводиться з паперового в електронний варіант. Наразі Міноборони та Мінцифри кинули всі сили для внесення інформації в "Оберіг", – пояснюють в ЕВА. 

Нагадаємо: 

ФОПи і гіг-контрактери не підлягатимуть бронюванню - Міноборони та Генштаб ЗСУ не підтримали цю пропозицію.

ЄБА Міноборони війна підприємці
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