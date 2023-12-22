Нафта подорожчала на 1%: напруженість в Червоному морі зберігається

reuters

Ціни на нафту зросли на 1% у п'ятницю на тлі збереження напруженості на Близькому Сході після нападів хуситів на судна в Червоному морі, хоча рішення Анголи вийти з ОПЕК поставило під сумнів ефективність групи в підтримці цін.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 70 центів, або на 0,9%, до 80,09 доларів за барель до 07:00 за Гринвічем.

А ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 66 центів, або на 0,9%, до 74,55 доларів за барель.

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Обидва контракти зростають другий тиждень, кожен більш ніж на 4%, оскільки проблеми з постачанням підтримують ціни.

За словами старшого ринкового аналітика OANDA Келвіна Вонга, зростаючі геополітичні ризики через ситуацію в Червоному морі підтримують поточний "бичачий" тон в цінах на нафту.

Все більше морських перевізників уникають Червоного моря через напади на судна, що здійснюються бойовиками-хуситами в Ємені, що спричинило перебої у транспортуванні через Суецький канал, через який проходить близько 12% світової торгівлі.

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До компаній, які оголосили, що змінюють маршрути суден, уникаючи Червоного моря, приєднались німецька Hapag-Lloyd і гонконгська OOCL.

У вівторок США розпочали багатонаціональну операцію для захисту торгівлі в Червоному морі, але хусити заявили, що продовжуватимуть напади.

Аналітики кажуть, що вплив на постачання нафти поки що обмежений, оскільки більша частина близькосхідної нафти експортується через Ормузьку протоку.

Однак ціни на нафту можуть відновитися "через геополітичні конфлікти та неминуче впровадження скорочення видобутку ОПЕК", - сказав аналітик CMC Markets у Шанхаї Леон Лі.

"Таким чином, у січні наступного року, ймовірно, виникне невеликий дефіцит пропозиції, і нафта WTI може подорожчати до 75-80 доларів за барель", - сказав він.

Саудівська Аравія, Росія та інші члени ОПЕК+, які перекачують понад 40% світової нафти, домовилися про добровільне скорочення видобутку на загальну суму близько 2,2 млн барелів на добу на перший квартал 2024 року.

Протягом останніх місяців група виробників на чолі з Саудівською Аравією збирала підтримку для поглиблення скорочення видобутку і підвищення цін на нафту, але в четвер Ангола заявила, що вийде з ОПЕК, оскільки її членство в організації не відповідає її інтересам.

Раніше Ангола висловила протест проти рішення групи ОПЕК+ скоротити квоту на видобуток нафти на 2024 рік.

Економічна правда