США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти

Сполучені Штати переходять до наступного етапу посилення санкцій проти російських нафтових доходів, спрямованих на недопущення обходу "стелі цін" на морське транспортування нафти з РФ і посилення контролю за такими діями.

Про це 20 грудня повідомило Міністерство фінансів США, передає "Європейська правда",.

У межах зусиль із забезпечення дотримання "стелі цін" Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США спільно з країнами-партнерами оновили правила дотримання санкцій проти російської нафти.

Зміни спрямовані на посилення процесів атестації та ведення обліку для певних постачальників послуг із транспортування нафти.

Реклама:

Додатково США наклали санкції на компанію-судновласника SUN Ship Management, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах, яка належить підсанкційному російському державному оператору флоту "Совкомфлот".

Під обмеження також потрапили три підпільні трейдери російської нафти, які дозволяли Москві обходити "стелю цін" із Гонконгу та ОАЕ.

У грудні 2022 року Захід встановив верхню межу ціни на морський експорт російської нафти на рівні 60 доларів за барель. Санкції також забороняють західним компаніям надавати послуги з перевезення нафти з РФ за вищою від "стелі" ціною.

Реклама:

Обмеження змусило Росію переорієнтувати продаж нафти на набагато більш віддалені країни, такі як Китай та Індія, а також інвестувати у "тіньові флоти" зі зношених танкерів, які офіційно не відстежуються.

Нагадуємо:

Починаючи з жовтня, Міністерство фінансів США почало активно карати компанії, які перевозили російську нафту за ціною, вищою за "стелю цін".