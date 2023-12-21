Нафта закінчує переможну серію на тлі зростання запасів у США

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Ціни на нафту впали в четвер і були на шляху до того, щоб перервати 3-денну переможну серію, оскільки побоювання з приводу низького попиту після несподіваного збільшення запасів нафти в США переважили побоювання через напруженість на Близькому Сході.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 22 центи, або на 0,3%, до 79,48 дол за барель до 03:03 за Гринвічем, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 74 дол за барель, також знизившись на 22 центи, або на 0,3%.

Обидва індекси в середу виросли третю сесію поспіль, оскільки інвестори стурбовані перебоями в торгівлі на тлі того, що великі морські перевізники вирішили уникати маршруту через Червоне море, а більш тривалі рейси збільшують транспортні та страхові витрати.

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"Ринок повернувся до млявого світового попиту, оскільки вплив ситуації в Червоному морі на нафту вважається обмеженим, доки вона не потрапляє в Ормузьку протоку", - сказав старший економіст Науково-дослідного інституту NLI Цуйоші Уено.

"Збільшення запасів сирої нафти в США і рекордний внутрішній видобуток нафти також додали тиску", - сказав він.

Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило в середу, що запаси нафти в США зросли на 2,9 млн барелів за тиждень до 15 грудня до 443,7 млн барелів, в порівнянні з очікуваннями аналітиків, опитаних Reuters, щодо зниження на 2,3 млн барелів.

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EIA також повідомило, що минулого тижня видобуток нафти в США зріс до рекордних 13,3 млн барелів на добу, порівняно з попереднім історичним максимумом у 13,2 млн б/д.

Близько 12% світового судноплавства проходить по Червоному морю і через Суецький канал. Однак, за словами аналітиків, вплив на постачання нафти поки що обмежений, оскільки основна частина близькосхідної нафти експортується через Ормузьку протоку.

"Оскільки цього року ОПЕК+ не планує додаткових скорочень видобутку, ціни на нафту, ймовірно, залишатимуться в такому діапазоні до кінця року, орієнтуючись на ключову економічну статистику та реакцію долара США на неї", - сказав партнер дослідницької та консалтингової компанії Market Risk Advisory Наохіро Ніімура.

Він прогнозує, що цього місяця нафта WTI торгуватиметься в діапазоні від 70 до 75 доларів.

Економічна правда