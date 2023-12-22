Нефть подорожала на 1%: напряженность в Красном море сохраняется

reuters

Цены на нефть выросли на 1% в пятницу на фоне сохранения напряженности на Ближнем Востоке после нападений хуситов на суда в Красном море, хотя решение Анголы выйти из ОПЕК поставило под сомнение эффективность группы в поддержке цен.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 70 центов, или на 0,9%, до 80,09 долларов за баррель к 07:00 по Гринвичу.

А фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 66 центов, или на 0,9%, до 74,55 долларов за баррель.

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Оба контракта растут вторую неделю, каждый более чем на 4%, поскольку проблемы с поставками поддерживают цены.

По словам старшего рыночного аналитика OANDA Келвина Вонга, растущие геополитические риски из-за ситуации в Красном море поддерживают текущий "бычий" тон в ценах на нефть.

Все больше морских перевозчиков избегают Красного моря из-за нападений на суда, совершаемых боевиками-хуситами в Йемене, что повлекло перебои в транспортировке через Суэцкий канал, через который проходит около 12% мировой торговли.

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К компаниям, которые объявили, что меняют маршруты судов, избегая Красного моря, присоединились немецкая Hapag-Lloyd и гонконгская OOCL.

Во вторник США начали многонациональную операцию для защиты торговли в Красном море, но хуситы заявили, что будут продолжать нападения.

Аналитики говорят, что влияние на поставки нефти пока ограничено, поскольку большая часть ближневосточной нефти экспортируется через Ормузский пролив.

Однако цены на нефть могут восстановиться "из-за геополитических конфликтов и неизбежного внедрения сокращения добычи ОПЕК", - сказал аналитик CMC Markets в Шанхае Леон Ли.

"Таким образом, в январе следующего года, вероятно, возникнет небольшой дефицит предложения, и нефть WTI может подорожать до 75-80 долларов за баррель", - сказал он.

Саудовская Аравия, Россия и другие члены ОПЕК+, которые перекачивают более 40% мировой нефти, договорились о добровольном сокращении добычи на общую сумму около 2,2 млн баррелей в сутки на первый квартал 2024 года.

В течение последних месяцев группа производителей во главе с Саудовской Аравией собирала поддержку для углубления сокращения добычи и повышения цен на нефть, но в четверг Ангола заявила, что выйдет из ОПЕК, поскольку ее членство в организации не отвечает ее интересам.

Ранее Ангола выразила протест против решения группы ОПЕК+ сократить квоту на добычу нефти на 2024 год.

Экономическая правда