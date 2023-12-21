Ініціатива Росії щодо скорочення видобутку нафти: Ангола заявила, що виходить з ОПЕК

Ангола, яка входить до двадцятки найбільших країн з видобутку нафти, має намір вийти зі складу ОПЕК.

Про це з посиланням на місцеве агентство ANGOP повідомляє Reuters.

Зазначається, що рішення Анголи пов'язане з ініціативою ОПЕК+, в рамках якої було знижено цільовий показник видобутку нафти в Анголі до 1,11 млн барелів на добу.

Офіс міністра нафти Анголи у відповідь заявив, що направив ноту протесту ОПЕК у зв'язку з цим рішенням.

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Країна оголосила, що незадоволена своєю квотою на 2024 рік і не планує її дотримуватися.

Нагадуємо:

Ініціатором рішення скоротити видобуток нафти виступила Росія, яку підтримала Саудівська Аравія - найвпливовіший член ОПЕК. Про це писали Financial Times і Bloomberg.

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Хоча Сполучені Штати навпаки переконували Ер-Ріяд та інші країни організації збільшити видобуток нафти, щоб позбавити Росію свого основного джерела доходів.

Найбільше від угоди виграла саме Росія.

Як відомо, організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) було створено 1960 року нафтовидобувними країнами. Мета - контроль над світовими цінами на нафту.

До складу ОПЕК входять Алжир, Ангола, Еквадор, Габон, Іран, Ірак, Кувейт, Лівія, Нігерія, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Венесуела, Еквадор.

Однак 2016 року на тлі різкого падіння цін на нафту до ініціатив ОПЕК для контролю цін на нафту вирішили приєднатися ще 10 країн - Росія, Казахстан, Мексика, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзія, Оман, Південний Судан і Судан. Так сформувався новий формат - ОПЕК+.

Ці країни контролюють близько 2/3 розвіданих запасів нафти (найбільше - на території саме п'яти держав-засновниць ОПЕК). Крім того, на організацію припадає близько 30% усього її видобутку.

5 жовтня 2022 року країни ОПЕК+ вирішили скоротити видобуток нафти на 2 млн барелів - рекордний показник із 2020 року. В ОПЕК тоді заявили, що рішення ухвалено "у світлі невизначеності, пов'язаної з перспективами світової економіки і ринку нафти".