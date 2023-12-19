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Експорт українським коридором у Чорному морі сягнув 10 мільйонів тонн

Вівторок, 19 грудня 2023, 13:34 - Анастасія Жарикова

Українським коридором у Чорному морі вже експортували 10 мільйонів тонн продукції до 24 країн світу.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Х.

Вантажі з України експортували 302 суден.

"З початку роботи ми збільшили товарообіг продукції з 278 тисяч тонн за перший місяць до майже 5 мільйонів тонн", - зазначив міністр.

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Він додав, що попри систематичні атаки на портову інфраструктуру, порти прийняли під завантаження 337 суден, які пройшли коридором.

"Вдячні нашим Збройним Силам та міжнародним партнерам, які допомагають нам забезпечити роботу Коридору в умовах військової агресії", - резюмував Кубраков.

Нагадуємо:

З початку дії українського коридору в чорному морі у серпні на 4 грудня понад 7 млн тонн вантажів було експортовано з портів Південний, Одеса та Чорноморськ, з них майже 5 млн тонн - це продукція українських аграріїв. 

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Економічна правда
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