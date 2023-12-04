Тимчасовим коридором у Чорному морі з українських портів вийшли вже 200 суден

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З 8 серпня понад 7 млн тонн вантажів було експортовано з портів Південний, Одеса та Чорноморськ, з них майже 5 млн тонн - це продукція українських аграріїв.

Про це повідомив у Facebook перший віцепремʼєр Олександр Кубраков.

За його словами, з 8 серпня встановленим ВМС ЗСУ українським коридором пройшло 200 суден на вихід з портів і 226 - на вхід.

"Сьогодні в портах Одеса, Чорноморськ та Південний під завантаженням 31 судно, ще 30 суден слідують коридором в обидва боки", - додав Кубраков.

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Нагадаємо:

Україні вдалося відновити роботу портів Великої Одеси без участі третіх сторін, що стало можливим завдяки військовим передумовам, зокрема – атаці по десантному кораблю РФ у серпні.

Україна відкрила реєстрацію для торговельних суден та їхніх власників для проходження тимчасовими маршрутами з/до портів Одеси після того, як Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи".

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Перше судно, яке скористалося українським чорноморським коридором після виходу РФ з "зернової ініціативи", прибуло до Стамбулу у Туреччині 18 серпня.

Економічна правда