Польські перевізники знову заблокують пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ"

Польські перевізники 18 грудня о 14:00 планують поновити блокування кордону з Польщею на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

Про це повідомляє RFM24

На цій ділянці кордону пропуску чекає близько 2000 українських вантажівок, черга простягнулась на 70 км, а середній час очікування пропуску становить 100 годин.

Польські перевізники планують поновити блокаду цієї ділянки. Враховуючи, що пропускна здатність пункту становить близько 650 автомобілів на добу, ситуація погрожує створити чергу вдвічі більше ніж було під час минулого протесту.

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Як повідомляє один з лідерів протесту, Павло Ожигала, блокування може тривати навіть до 8 березня.

Серед вимог польських перевізників зокрема: запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та постачання для українських військових; призупинення дії ліцензій для компаній, які були створені після початку війни в Україні, та їх перевірки.

З українського боку також висувається вимога про скасування так званої електронної черги.

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Нагадаємо:

Блокада польськими перевізниками пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на українсько-польському кордоні завершилась 11 грудня 2023.

Протягом доби з 8-00 11 грудня по 8-00 12 грудня розблокований пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Ягодин-Дорогуськ" перетнуло 587 вантажівок.