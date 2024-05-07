Новини 7 травня: Кабмін на місяць продовжив відстрочку від мобілізації, тариф на електрику для населення може зрости

Про відстрочку від мобілізації. На місяць автоматично продовжили відстрочку від мобілізації, для тих, кому це передбачено за відповідним рішенням Міністерства економіки.

Про ПриватБанк. Госпсуд міста Києва підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам, закривши провадження за позовом колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Про тарифи на електроенергію. Голова Держенергонагляду Руслан Слободян допускає можливість підвищення тарифів на електроенергію в 2024 році з огляду на гостру потребу енергогалузі в залученні значних фінансових ресурсів для відновлення енергооб'єктів після російських атак.

Про ОВДП. Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 7 травня залучило до державного бюджету понад 9,3 млрд грн.

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Про санкції проти РФ. Єврокомісія запропонувала ввести обмеження щодо 11 суден, які сприяють здатності Росії вести її повномасштабну війну проти України.

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Brave1 у 12 разів збільшить гранти на військові розробки. Як працює головний техно-кластер української армії?

Україна дає 1,5 мільярда на гранти для військових розробок. Як ці гроші розподіляються, якою є роль технологічного кластера Brave1 та які результати він дає?