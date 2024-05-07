Уряд виділив майже 170 мільйонів на аміакопровід, який не працює: як пояснили рішення

Кабмін виділив Фонду державного майна 168 млн гривень на утримання аміакопроводу Тольятті-Одеса в належному стані. За повідомленнями, зараз об'єкт не працює.

Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Так, гроші надали з резервного фонду держбюджету. Витратять кошти на регламентні роботи, щоб уникнути "надзвичайних ситуацій техногенного характеру".

"Виділені кошти дозволять підприємству утримувати аміакопровід в належному стані, що важливо для забезпечення безпеки населення, яке мешкає поруч. Окрім того, частина коштів буде спрямована на зарплату працівників держпідприємства, яке не працює сьогодні за основним напрямком діяльності з об’єктивних обставин. Рішення також дозволить в тому числі зберегти кваліфіковані професійні кадри, що працюють на підприємстві", - зазначив заступник Міністра економіки Ігор Фоменко.

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Довідково. Аміакопровід Тольятті-Одеса не працює з 24 лютого 2022 року, коли російська компанія "Тольяттіазот" зупинила транзит аміаку через цю трубу.

Нагадаємо:

Україна може розглянути дозвіл на транзит російського аміаку через свою територію для експорту за умови, якщо до зернової угоди буде включена більша кількість портів та товарів.

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