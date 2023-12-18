Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком

З січня по листопад Україна експортувала агропродукції на суму 19,664 мільярда доларів, що на 7% менше, ніж у аналогічний період торік.

Про це свідчать дані Держмитслужби, передає пресслужба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Водночас агропродукція зберігає домінуючі позиції в загальному експорті України (60%).

Основою аграрного експорту України традиційно виступають зернові та олійні культури, олія, залишки харчової промисловості, м’ясо і субпродукти, на які припадає 87% його вартості.

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Імпорт продовольства в Україну за 11 місяців поточного року сягнув 6,22 млрд дол, що на 16% більше, ніж торік. При цьому, його товарна структура також залишається незмінною: найбільше коштів витрачається на закупівлю за кордоном риби і морепродуктів, плодово-ягідної продукції, алкогольних і безалкогольних напоїв.

Крім війни та її негативних наслідків на стан на обсяги українського експорту вплинули заборони та обмеження на ввезення окремих видів продукції з України, які досі продовжуються з боку Польщі, Угорщини та Словаччини. А також блокування руху вантажівок на польсько-українському кордоні через найбільші пункти пропуску, що унеможливило здійснення експорту і транзиту з початку листопада.

Науковці Інституту аграрної економіки прогнозують, що у 2023 році вітчизняний агропродовольчий експорт триматиметься на рівні показників минулого року. Однак, якщо нинішня ситуація не покращиться, у 2024 році навіть зберегти існуючі його обсяги стане об’єктивно складніше.

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Румунія допоможе Україні експортувати зерно через створення якірної стоянки в порту Констанца, будівництво якого планують завершити у березні 2024 року.