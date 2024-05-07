ДСНС почала випробування машини розмінування на полі, де йшли активні бої

Сапери групи механізованого розмінування Міжрегіонального Центру гуманітарного розмінування Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) почали випробувати машину механізованого розмінування PT-300 D:MINE на Харківщині, де велись активні бойові дії.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Після успішного проходження навчання сапери групи механізованого розмінування Міжрегіонального Центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України випробовують дану машину на території, де велись активні бойові дії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поле всіяне касетними боєприпасами, які самостійно не самоліквідувалися й несуть велику загрозу для громадян.

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"Машина вже впевнено справлялась із поставленими завданнями, а саме - очищувала територію поля, усіяного касетними боєприпасами", - пояснили у відомстві.

Як зазначає спеціалізоване видання autoconsulting.ua, PT-300 D:Mine - дистанційно керований гусеничний носій для розмінування мінних полів, ефективний проти протипіхотних і протитанкових мін.

Ця машина працює в найскладніших умовах, включаючи пересічену місцевість, круті схили до 45°, болотисту місцевість та ділянки з густою рослинністю.

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Повідомляється, що серед його основних технічних характеристик - надміцна конструкція з амортизаційною ходовою частиною, високопродуктивний двигун CAT C7.1 Acert і невелика експлуатаційна вага.

"Ергономічний пульт дистанційного керування дозволяє безпечно виконувати всі функції. На машину можна встановити головку для розмінування або інше навісне обладнання FAE, наприклад, лісовий мульчер, культиватор, фрезу для пнів або бульдозерний відвал", - йдеться у повідомленні.

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Уряд дозволив Державній службі з питань надзвичайних ситуацій надавати платні послуги з оцінки відповідності у сфері цивільного захисту, що має активізувати сертифікацію операторів протимінної діяльності.

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Економічна правда