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Экспорт по украинскому коридору в Черном море достиг 10 миллионов тонн

Вторник, 19 декабря 2023, 13:34 - Анастасия Жарикова

По украинскому коридору в Черном море уже экспортировали 10 миллионов тонн продукции в 24 страны мира.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в Х.

Грузы из Украины экспортировали 302 судна.

"С начала работы мы увеличили товарооборот продукции с 278 тысяч тонн за первый месяц до почти 5 миллионов тонн", - отметил министр.

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Он добавил, что несмотря на систематические атаки на портовую инфраструктуру, порты приняли под загрузку 337 судов, которые прошли по коридору.

"Благодарны нашим Вооруженным Силам и международным партнерам, которые помогают нам обеспечить работу Коридора в условиях военной агрессии", - резюмировал Кубраков.

Напоминаем:

С начала действия украинского коридора в Черном море в августе на 4 декабря более 7 млн тонн грузов было экспортировано из портов Южный, Одесса и Черноморск, из них почти 5 млн тонн - это продукция украинских аграриев.

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