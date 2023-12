Экспорт по украинскому коридору в Черном море достиг 10 миллионов тонн

По украинскому коридору в Черном море уже экспортировали 10 миллионов тонн продукции в 24 страны мира.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в Х.

Грузы из Украины экспортировали 302 судна.

"С начала работы мы увеличили товарооборот продукции с 278 тысяч тонн за первый месяц до почти 5 миллионов тонн", - отметил министр.

Он добавил, что несмотря на систематические атаки на портовую инфраструктуру, порты приняли под загрузку 337 судов, которые прошли по коридору.

"Благодарны нашим Вооруженным Силам и международным партнерам, которые помогают нам обеспечить работу Коридора в условиях военной агрессии", - резюмировал Кубраков.

10 mln tons of products have been exported through #Ukrainian_corridor by 302 vessels to 24 countries. From the beginning of operation we increased the turnover of products from 278K tons in the first month to almost 5 million tons.



Despite systematic attacks on the port… pic.twitter.com/L6fS3m2UJD

