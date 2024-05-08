Росія атакувала три ТЕС: є серйозні руйнування − ДТЕК
Уночі 8 травня російські окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання.
Джерело: ДТЕК у Telegram
Дослівно ДТЕК: "Ще одна надзвичайно важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв три наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки".
Деталі: Зазначається, що це вже п’ятий масований обстріл енергетичних об’єктів компанії за останні півтора місяці.
Окупанти атакували теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.
"З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, три енергетики загинули", − повідомили у ДТЕК.
Передісторія:
- У ніч на середу Росія влаштувала по Україні ракетний удар. У всіх областях країни була оголошена повітряна тривога.
- У Києві не зафіксовали постраждалих людей та руйнувань. Усі повітряні цілі в районі столиці знищила протиповітряна оборона.
- Окупанти атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій.
- У результаті російської ракетної атаки у Броварах Київської області виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, є влучання й у Вінницькій області.
- Російські окупанти під час нічної ракетної атаки пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, 13 житлових будинків та десятки гаражів у Кіровоградській області, поранення дістала дитина, є влучання і у Полтавській області.