Офіційний канал застосунку "Дія" з'явився у месенджері WhatsApp
Вівторок, 7 травня 2024, 19:54 -
У месенджері WhatsApp з'явився офіційний канал застосунку "Дія".
Про це повідомляє пресслужба застосунку.
"Дія у WhatsApp. Дізнаватися про діджитал-новини країни відтепер ще зручніше. Турбуємось, щоб українці отримували перевірену інформацію з офіційних джерел, — розширюємо канали комунікації держави у смартфоні", - йдеться у повідомленні.
Крім того, нещодавно свою діяльність у месенджері розпочали офіційні канали Мінцифри та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
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Нагадаємо:
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що варто працювати над деанонімізацією діяльності Telegram-каналів в Україні, адже анонімність і відсутність будь-якої відповідальності допомагає поширювати російські наративи.
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