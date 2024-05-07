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Офіційний канал застосунку "Дія" з'явився у месенджері WhatsApp

Вівторок, 7 травня 2024, 19:54 - Артур Крижний

У месенджері WhatsApp з'явився офіційний канал застосунку "Дія".

Про це повідомляє пресслужба застосунку.

"Дія у WhatsApp. Дізнаватися про діджитал-новини країни відтепер ще зручніше. Турбуємось, щоб українці отримували перевірену інформацію з офіційних джерел, — розширюємо канали комунікації держави у смартфоні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, нещодавно свою діяльність у месенджері розпочали офіційні канали Мінцифри та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

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Нагадаємо:

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що варто працювати над деанонімізацією діяльності Telegram-каналів в Україні, адже анонімність і відсутність будь-якої відповідальності допомагає поширювати російські наративи.

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Дія whatsapp
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