Росіяни обстріляли вокзал у Херсоні: рух поїзда "Київ-Херсон" обмежено до Миколаєва
Росіяни зранку, 8 травня, обстріляли вокзал у Херсоні, рух поїзда №121/122 "Київ – Херсон – Київ" тимчасово обмежено до Миколаєва.
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниці".
"Зранку, 8 травня, країна-терорист атакувала цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії та вокзал міста", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі рух поїзда №121/122 "Київ – Херсон – Київ" залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами. Наразі всі 99 пасажирів у безпеці.
Додається, що решта поїздів "Укрзалізниці" продовжує рух за графіком.
Нагадаємо:
Уночі 8 травня російські окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання.
Економічна правда.