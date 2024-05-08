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Росіяни обстріляли вокзал у Херсоні: рух поїзда "Київ-Херсон" обмежено до Миколаєва

Середа, 8 травня 2024, 09:15 - Ігор Пилипів

Росіяни зранку, 8 травня, обстріляли вокзал у Херсоні, рух поїзда №121/122 "Київ – Херсон – Київ" тимчасово обмежено до Миколаєва.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниці".

"Зранку, 8 травня,  країна-терорист атакувала цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії та  вокзал міста", – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що наразі рух поїзда №121/122 "Київ – Херсон – Київ" залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами. Наразі всі 99 пасажирів у безпеці.

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Додається, що решта поїздів "Укрзалізниці" продовжує рух за графіком.

Нагадаємо:

Уночі 8 травня російські окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання.

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Економічна правда.

Укрзалізниця Херсон війна
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