Тариф на електрику для населення може зрости вже цьогоріч – Держенергонагляд

Голова Держенергонагляду Руслан Слободян допускає можливість підвищення тарифів на електроенергію в 2024 році з огляду на гостру потребу енергогалузі в залученні значних фінансових ресурсів для відновлення енергооб'єктів після російських атак.

Про це він заявив в ефірах телемарафону "Єдині новини" та "Суспільне Новини".

Коментуючи питання ймовірності блекаутів, Слободян заявив, що про тотальний блекаут не йдеться. "Але відключення, на жаль, можливі. Усе залежить від того, наскільки вдасться відновити пошкоджені енергооб’єкти до початку опалювального періоду", - сказав він.

Наразі у денний час є певний профіцит електроенергії завдяки сонячній генерації. У вечірні години також здійснюється імпорт з енергосистеми Європи, додав Слободян.

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За його словами, збитків, яких завдано українській енергетиці, не зазнавала жодна енергосистема у світі. Знищено близько 80% теплової генерації - це високоманеврові потужності, які дозволяли здійснювати балансування навантаження в енергосистемі упродовж доби. Також істотно пошкоджено об’єкти гідрогенерації.

"У цілому ворог уразив понад 7 ГВт генеруючих потужностей, на відновлення яких потрібен досить тривалий час", - підкреслив Слободян.

За його словами, ступінь ушкодження енергооб’єктів різний - енергетики працюють цілодобово, щоб оперативно відремонтувати обладнання, яке підлягає швидкому відновленню.

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За попередніми розрахунками, за останні півтора місяця збитки перевищили 1 млрд доларів. Перекрити їх лише за рахунок діючого на сьогодні тарифу на електроенергію та наявної на сьогодні міжнародної допомоги неможливо, тому триває пошук шляхів розв’язання цього питання, сказав посадовець.

"Нам потрібно терміново знайти фінансовий ресурс для відновлення енергетики. Тож наразі потрібна велика концентрація зусиль", - сказав він.

"Ймовірно, доведеться усе ж таки розглянути можливість залучення внутрішніх резервів - переглянути тариф на електроенергію. Нещодавно НБУ прогнозував поступове підвищення тарифу протягом наступних років.

Оскільки потрібен дійсно великий фінансовий ресурс для відновлення об’єктів електроенергетики, перший етап такого підвищення, можливо, доцільно зробити вже цьогоріч", - підкреслив Слободян.

Нагадаємо:

У Міністерстві енергетики вивчають можливості коригування тарифу на електроенергію для побутових споживачів.

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Економічна правда